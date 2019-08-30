Всем Ставрополем устанавливают личность молодой воровки по видео

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-30T12:34:05+03:00

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В соцсети попало видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Ставрополе. На записи видно, что девушка украла телефон у сотрудника. Молодая воровка взяла аппарат с офисного стола, уточняет «Победа 26». Мобильник злоумышленница положила в карман и скрылась.

Жителей города попросили помочь в поиске похитительницы. И даже нашлись те, кто знает героиню ролика.

Воровка утащила из магазина чужой телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU