Всем Ставрополем устанавливают личность молодой воровки по видео
Девушка похитила чужой телефон из магазина
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В соцсети попало видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Ставрополе. На записи видно, что девушка украла телефон у сотрудника. Молодая воровка взяла аппарат с офисного стола, уточняет «Победа 26». Мобильник злоумышленница положила в карман и скрылась.
Жителей города попросили помочь в поиске похитительницы. И даже нашлись те, кто знает героиню ролика.
Воровка утащила из магазина чужой телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU