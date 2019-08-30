Умер артист ставропольского театра
Сегодня утром не стало Владимира Аллахвердова
Фото: https://www.stavteatr.ru
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В 81 год умер заслуженный артист России Владимир Аллахвердов. Он играл на театральной сцене 60 лет. Для завсегдатаев Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова актер запомнился как неподражаемый князь Тугоуховский в спектакле «Горе от ума», Сэр Уильям Нельсон в «Клиническом случае», Раевич в «Герое нашего времени», генерал Строев в постановке «Чемоданчик».
Среди его последних работ роль князя в «Проделках Ханумы», Адама Свицкого в спектакле «В списках не значился» и Лусенсьо - в «Валенсианской вдове».
Попрощаться с артистом поклонников приглашают в театр 1 сентября в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU