Умер артист ставропольского театра

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-30T16:09:18+03:00

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В 81 год умер заслуженный артист России Владимир Аллахвердов. Он играл на театральной сцене 60 лет. Для завсегдатаев Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова актер запомнился как неподражаемый князь Тугоуховский в спектакле «Горе от ума», Сэр Уильям Нельсон в «Клиническом случае», Раевич в «Герое нашего времени», генерал Строев в постановке «Чемоданчик».

Среди его последних работ роль князя в «Проделках Ханумы», Адама Свицкого в спектакле «В списках не значился» и Лусенсьо - в «Валенсианской вдове».

Попрощаться с артистом поклонников приглашают в театр 1 сентября в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU