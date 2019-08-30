Упавшего с 9 этажа котенка спасли в Дагестане
Добрые новости пришли из Дагестана, где спасатели освободили маленького рыжего котенка, пробив для этого стену в квартире многоэтажки Каспийска на улице Ленина, 78 "А".
Замурованного в стене котенка спасли в Дагестане.
- Предположительно, котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома, где и мяукал почти два дня, пока хозяин одной из квартир на первом этаже не услышал мяуканье, которое доносилось из кухонной вытяжки, и не вызвал спасателей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС.
Кроху аккуратные спасатели освободили, не причинив никакого вреда. Котенок в полном порядке. Это при том, что пролетел вниз 9 этажей!
ИСТОЧНИК KP.RU