Упавшего с 9 этажа котенка спасли в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-30T15:56:48+03:00

Кроха застрял в шахте и два дня мяукал, зовя на помощь [видео]

Изменить размер текста: A A

Добрые новости пришли из Дагестана, где спасатели освободили маленького рыжего котенка, пробив для этого стену в квартире многоэтажки Каспийска на улице Ленина, 78 "А".

Замурованного в стене котенка спасли в Дагестане.

- Предположительно, котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома, где и мяукал почти два дня, пока хозяин одной из квартир на первом этаже не услышал мяуканье, которое доносилось из кухонной вытяжки, и не вызвал спасателей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС.

Кроху аккуратные спасатели освободили, не причинив никакого вреда. Котенок в полном порядке. Это при том, что пролетел вниз 9 этажей!

ИСТОЧНИК KP.RU