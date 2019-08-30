2019-08-30T15:56:48+03:00
Дом. Семья

Упавшего с 9 этажа котенка спасли в Дагестане

Кроха застрял в шахте и два дня мяукал, зовя на помощь [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Добрые новости пришли из Дагестана, где спасатели освободили маленького рыжего котенка, пробив для этого стену в квартире многоэтажки Каспийска на улице Ленина, 78 "А".

Замурованного в стене котенка спасли в Дагестане.

- Предположительно, котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома, где и мяукал почти два дня, пока хозяин одной из квартир на первом этаже не услышал мяуканье, которое доносилось из кухонной вытяжки, и не вызвал спасателей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС.

Кроху аккуратные спасатели освободили, не причинив никакого вреда. Котенок в полном порядке. Это при том, что пролетел вниз 9 этажей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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