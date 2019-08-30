За полгода на Ставрополье умерло больше 16 тысяч человек
Такие данные опубликовал Росстат
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За полгода на Ставрополье на свет появилось почти 13 443 новорожденных. Такую цифру приводит Росстат. При этом население края медленно уменьшается — за тот же период умерло 16392 человек. Естественная убыль — 2949 жителей.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Росстата, численность населения Ставропольского края на 1 июля составила 2 миллиона 798,2 тысяч человек.
При этом отмечается, что в общем население региона выросло благодаря миграции. С января по июль в край прибыли 5938 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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