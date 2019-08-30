За полгода на Ставрополье умерло больше 16 тысяч человек

30 Авг. 19:59 2019-08-30T20:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За полгода на Ставрополье на свет появилось почти 13 443 новорожденных. Такую цифру приводит Росстат. При этом население края медленно уменьшается — за тот же период умерло 16392 человек. Естественная убыль — 2949 жителей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Росстата, численность населения Ставропольского края на 1 июля составила 2 миллиона 798,2 тысяч человек.

При этом отмечается, что в общем население региона выросло благодаря миграции. С января по июль в край прибыли 5938 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU