2019-08-30T20:09:10+03:00
Общество

За полгода на Ставрополье умерло больше 16 тысяч человек

Такие данные опубликовал Росстат
Андрей ЗОБОВ
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За полгода на Ставрополье на свет появилось почти 13 443 новорожденных. Такую цифру приводит Росстат. При этом население края медленно уменьшается — за тот же период умерло 16392 человек. Естественная убыль — 2949 жителей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Росстата, численность населения Ставропольского края на 1 июля составила 2 миллиона 798,2 тысяч человек.

При этом отмечается, что в общем население региона выросло благодаря миграции. С января по июль в край прибыли 5938 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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