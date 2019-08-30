На Ставрополье аферист дважды продал одну землю и поплатился

30 Авг. 20:10 2019-08-30T20:10:16+03:00

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На Ставрополье мошеннику удалось дважды продать один и тот же участок. Вот только сбежать мужчина не успел — его задержали сотрудники полиции.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления МВД, один из обманутых обратился в полицию. Объявление о продаже участка он нашёл в интернете. Он побеседовал с хозяином и согласился на неплохую цену в 70 тысяч рублей. Которые он с радостью заплатил.

Однако в процессе оформления документов вдруг оказалось, что земля уже не принадлежит продавцу. После этого покупатель побежал за помощью к полицейским. Они скрутили афериста. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU