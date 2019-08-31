Путин собирается приехать в Чечню
Состоялась рабочая встреча главы государства и руководителя Чеченской Республики
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Развитие Чечни оценить своими глазами собирается президент страны Владимир Путин. Об этом он заявил главе Республики Рамзану Кадырову в ходе рабочей встречи.
Глава государства отметил, что ситуация в Чечне спустя «определенное количество лет» изменилась кардинально, он вменил это в заслугу Рамзану Кадырову и его отцу. "По всем показателям, которые необходимы, по удобству, созданию комфортной жизни мы занимаем лидирующие места", - заявил Кадыров.
Однако руководитель Республики признал, что еще не все идеально и пообещал снизить безработицу в ближайшем будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU