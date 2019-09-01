Через 15 лет в Беслане вспоминают жертв теракта в первой школе

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-01T08:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Беслане и всей Северной Осетии 1-3 сентября проходит вахта памяти по жертвам теракта 2004 года в школе №1. Традиционно в стенах разрушенного спортивного зала жители зажгут свечи и возложат цветы, пройдет заупокойная литургия и реквием по погибшим. А 3 числа состоится и божественная литургия.

- В 13.40 состоится крестный ход с портретами погибших от храма, расположенного во дворе СОШ №1, до мемориального комплекса "Древо скорби". Эта дата по всей России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом", - уточняют в правительстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU