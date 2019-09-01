На Ставрополье грузовик столкнулся с минивэном, где ехали 8 человек
Выясняются подробности ДТП и число пострадавших
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В Ставропольском крае 1 сентября в 9 утра на 316 километре дороги "Кавказ" столкнулись грузовой автомобиль "Мan" и минивэн "Mercedes", где находились 8 человек.
Как сообщают в ГУ МЧС региона, предварительно, пострадавших четверо: водитель минивэна и 3 пассажира - двое госпитализированы.
Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU