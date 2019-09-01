Почти 6 тысяч человек покусали клещи на Ставрополье
Появилась статистика от Роспотребнадзора
Изменить размер текста:
Эпидсезон крымской геморрагической лихорадки, по оценке экспертов, на Ставрополье завершен. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, на конец августа соответствующий диагноз КГЛ поставили 38 госпитализированным. И сейчас в инфекционных стационарах после укусов клещей приходят в себя 6 человек.
За весь же сезон паукообразные присосались к 5 864 ставропольцам, из них 2,5 тысячи - дети. И это только обратившиеся за помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU