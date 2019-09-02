Соборную мечеть в Ингушетии назовут «Сердцем Кавказа»
Центральная мечеть в Магасе, которую возводят на площади в 20 гектаров, назовут «Сердцем Кавказа». Об этом сообщил мэр ингушской столицы Беслан Цечоев.
- Магас является центром Кавказа как исторически, так и по проведению различных масштабных мероприятий, в том числе и по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, - написал руководитель города.
Как он отметил, мечеть будет вмешать 8500 мест. Скоро закончится строительство корпуса, кровли и минаретов, высота которых достигает 65 метров. Кроме этого, мечеть будет приспособлена для верующих с ограниченными возможностями: для них установят пандусы и лифты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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