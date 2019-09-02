На сына имама ставропольской мечети написано заявление в полицию

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-02T09:25:35+03:00

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Массовая драка произошла в Кисловодске с участием сына заместителя имама мечети поселка Белореченский Магомеда Арсамакова . После этого инцидента началась проверка в Духовном управлении мусульман.

16-летний молодой человек условился со своим неприятелем встретиться в определенном месте. На встречу пришло около 20 человек. Пострадали и сам зачинщик, и его враг, который написал заявление в полицию. Как пишет Newstracker со ссылкой на собственный источник, семья Арсамаковых угрозами пыталась помешать проведению проверки. А сам мальчик состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за вымогательство, мелкое хулиганство и приверженность идеям «А.У.Е.»

В Духовном управлении мусульман сообщают, что все меры против имама Белореченской мечети примут после служебной проверки. Отец мальчика Магомед Арсамаков утверждает, что сына оговорили.

ИСТОЧНИК KP.RU