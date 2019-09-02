2019-09-02T09:46:07+03:00
Происшествия

Дерзкий грабитель орудовал на Ставрополье

Ограбил несколько магазинов в поселке и уехал на чужой машине
Полина ШАПОШНИКОВА
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8 уголовных дел за кражи и грабежи возбуждено на 25-летнего ставропольца. Трое жителей поселка Новоульяновского заявили в полицию о преступлениях. Доставленный в отдел подозреваемый — житель станицы Лысогорской — во всем признался. Он рассказал, что взломал оконную решетку, залез в магазин и похитил деньги и товары. На месте он застал продавца, но ему удалось сбежать.

В тот же день он отправился в другой магазин, где совершил кражу. Поселок злоумышленник спешно покинул: нашел в чужом дворе автомобиль с ключами в замке зажигания и уехал, не обращая внимания на попытки владельцы машины остановить его. Часть похищенного полицейским удалось вернуть.

В ходе расследования трех преступлений удалось установить причастность молодого человека еще к 5 кражам, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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