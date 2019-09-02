В Дагестане аварийный мост отрезал три села от остального мира

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-02T09:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье днем в МЧС по Дагестану поступило сообщение о том, что на трассе «Хасавюрт-Гребенская» повредился мост над каналом имени Дзержинского. Авария связана с тем, что опору моста подмыло, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас есть реальная угроза обрушения, если через мост проедет тяжелая техника. Дорога между тем ведет в три села — Октябрьское, Новосельцево и Теречное. Есть объездной путь, но его длина составляет 15 километров.

- Население оповещено через ЕДДС, минареты мечетей, работниками ГИБДД выставлены посты и установлены предупредительные знаки. Аварийно-восстановительные работы запланированы на 09:00 02.09.2019 года, - сказано в сообщении МЧС по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU