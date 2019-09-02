2019-09-02T09:54:42+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина присвоила соцвыплаты на 190 тыс рублей

62-летняя работница подделывала подписи на квитанциях о доставке выплат
Полина ШАПОШНИКОВА
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190 тыс рублей недостачи обнаружили в одном из учреждений Новоалександровска. Полицейские установили причастность к преступлению 62-летней женщины, которая, используя служебное положение, подделала подписи в квитанциях о доставке социальных выплат. Таким образом все деньги женщина забрала себе. В полиции она дала признательные показания сообщив, что деньги уже потратила.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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