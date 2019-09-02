На Ставрополье женщина присвоила соцвыплаты на 190 тыс рублей
62-летняя работница подделывала подписи на квитанциях о доставке выплат
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190 тыс рублей недостачи обнаружили в одном из учреждений Новоалександровска. Полицейские установили причастность к преступлению 62-летней женщины, которая, используя служебное положение, подделала подписи в квитанциях о доставке социальных выплат. Таким образом все деньги женщина забрала себе. В полиции она дала признательные показания сообщив, что деньги уже потратила.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU