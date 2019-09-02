2019-09-02T10:16:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный угонщик протаранил ворота хозяина авто

После недолгой поездки мужчина скрылся
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель станицы Новотроицкой заявил в полицию на неизвестного, который сел за руль его машины и протаранил ворота дома.

Полицейские установили личность подозреваемого — 37-летний местный житель признался в содеянном. Он воспользовался беспечностью автовладельца, который оставил в замке зажигания ключи. Злоумышленнику в нетрезвом состоянии просто нестерпимо «захотелось покататься». Он проехал 15 метров, прежде чем врезался в ворота потерпевшего, и скрылся.

За угон без цели хищения на мужчину возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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