2019-09-02T11:57:50+03:00
Общество

В Махачкале врачи спасли полукилограммового ребенка

Девочка провела в реанимации два месяца
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Махачкале медикам перинатального центра удалось выходить новорожденную девочку, вес которой был всего лишь 450 граммов. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

Ребенок появился на свет раньше положенного — в июле. Девочку положили в специальный бокс в реанимации, в котором были созданы все условия, необходимые, чтобы выходить малыша.

К концу августа ребенка выписали из реанимации. К этому времени девочка набрала нужный вес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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