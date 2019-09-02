2019-09-02T12:20:06+03:00
Спорт

8 наград привезли с первенства мира ставропольские рукопашники

За победой приехали представители 16 стран
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцы завоевали три золотых медали мирового первенства по рукопашному бою. Это воспитанники тренеров Евгении и Лабазана Лабазановых: Диана Пятак, Седа Докудаева и Даниил Гордиенко.

Еще три серебряных и две бронзовых медали стали гордостью ставропольских рукопашников. Их добыли Магомед Абдулаев, Армен Мкртчан, Марат Гаспарян, Мухаммед Курбанов, Муса Маашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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