Арестованный миллиардер из Дагестана хочет построить в СИЗО спортзал
Милиардер Зиявудин Магомедов намерен передать весь спортивный инвентарь, что у него есть, СИЗО «Лефортово», в котором он и его брат сейчас содержатся. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельник.
- Зиявудин сказал, что хотел создать в Москве еще один зал ММА, но не успел, так как был помещен в СИЗО. Но оборудование у него осталось, и он бы хотел предоставить его СИЗО в качестве благотворительной помощи, - сказал Мельник.
Из-за того, что Зиявудин не занимается спортом, у него ухудшилось здоровье. В частности, у миллиардера проблемы со спиной. Отмечается, что «Лефортово» является единственным московским изолятором, в котором нет ни спортзала, ни прогулочного дворика с турниками.
- В СИЗО есть два спортзала для работников изолятора и хозотряда, а для подозреваемых и обвиняемых нет. Мы дали рекомендации администрации СИЗО организовать спортзал и для обычных заключенных изолятора, - отметил Мельник.
Кроме этого, секретарь ОНК говорит о том, что Зиявудин Магомедов уже сменил сокамерников десять раз. Причем четыре раза его садили вместе с теми, кого обвиняют в терроризме.
- Это грубевшее нарушение закона, который регламентирует, что обвиняемые и подозреваемые в терроризме должны содержаться отдельно.
Напомним, братьев Магомедовых обвиняют в хищении средств и создании ОПГ. С марта 2018 года их держат под стражей. В рамках дела были арестованы активы 36 компаний и все имущество дагестанских олигархов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело группы «Сумма» и братья Магомедовы»