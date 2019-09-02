2019-09-02T12:32:38+03:00
Общество

Первый кадетский класс полиции открылся в школе Ставрополя

Будущие полицейские будут налегать на историю, русский и обществознание
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе в гимназии № 3 открылся первый в регионе Кадетский класс полиции. Со школьной скамьи тут будут готовить кадры для поступления в учебные учреждения системы МВД и дальнейшего прохождения службы.

Для учеников разработана программа по социально-гуманитарному профилю: ребята будут уделять больше внимания русскому языку, истории и обществознанию. Раз в неделю уроки физкультуры и правовой подготовки будут вести действующие сотрудники подразделений краевой полиции и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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