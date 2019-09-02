Ставрополец всадил нож в спину брата

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-02T12:41:18+03:00

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В Нефтекумском округе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве брата. 39-летний местный житель, по данным следствия, ночью 20 августа поссорился с троюродным братом из-за ремонта автомобиля, который они разбили во время совместной поездки.

Подозреваемый нанес 34-летнему оппоненту удар ножом в спину. Тот погиб на месте. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU