Ставрополец всадил нож в спину брата
Братья поссорились из-за разбитого автомобиля
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В Нефтекумском округе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве брата. 39-летний местный житель, по данным следствия, ночью 20 августа поссорился с троюродным братом из-за ремонта автомобиля, который они разбили во время совместной поездки.
Подозреваемый нанес 34-летнему оппоненту удар ножом в спину. Тот погиб на месте. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU