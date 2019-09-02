Члену банды Басаева ужесточили наказание на два года
Уроженец Чечни Хасан Оздиев, входивший в банду Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии строгого режима за вооруженный мятеж. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
- Житель Чечни Хасан Оздиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 (вооруженный мятеж) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и назначил ему наказание в виде 25 лет строгого режима, - сказано в сообщении ведомства.
Ранее Оздиева осудили на 23 года за совершение терактов, покушение на жизнь военных и убийстве мирных жителей. По материалам следствия, в августе 2000 года он вместе с другими басаевцами убил двух военнослужащих в Веденском районе Чечни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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