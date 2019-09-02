Члену банды Басаева ужесточили наказание на два года

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-02T12:51:56+03:00

Осужденный орудовал на территории Чечни с 1999 по 2003 год

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Уроженец Чечни Хасан Оздиев, входивший в банду Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии строгого режима за вооруженный мятеж. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

- Житель Чечни Хасан Оздиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 (вооруженный мятеж) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и назначил ему наказание в виде 25 лет строгого режима, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее Оздиева осудили на 23 года за совершение терактов, покушение на жизнь военных и убийстве мирных жителей. По материалам следствия, в августе 2000 года он вместе с другими басаевцами убил двух военнослужащих в Веденском районе Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU