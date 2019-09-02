Сто тысяч человек в Чечне сидят без электричества

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-02T13:15:57+03:00

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Примерно 101 тысяч человек остаются без света в Чечне. Об этом рассказывает Министерство энергетики России.

- 2 сентября в 11 часов по московскому времени действием защит отключились работающие в составе транзита ВЛ 110 кВ "Плиево - Самашки" и ВЛ 110 кВ "Самашки - ГРП-110" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") с неуспешными автоматическим повторным включением. [...] Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей - 14 МВт, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас на проблемных участках ведутся восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU