Ставропольцы в новых домах не платят за капремонт 3 года

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-02T15:21:16+03:00

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В краевом минЖКХ ответили на вопрос, нужно ли платить за капремонт в новом доме . Закон говорит, что отсрочка за взносы на капремонт в новых многоэтажках на Ставрополье составляет 3 года.

Однако на будущее жильцы уже могут определить способ формирования фонда капремонта. Потому что за 4 месяца до 3-летия нового дома, собственников попросят сделать выбор в пользу специального счета или счета регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU