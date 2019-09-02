Ставропольцы в новых домах не платят за капремонт 3 года
Дальше в платежках появится новая графа
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В краевом минЖКХ ответили на вопрос, нужно ли платить за капремонт в новом доме . Закон говорит, что отсрочка за взносы на капремонт в новых многоэтажках на Ставрополье составляет 3 года.
Однако на будущее жильцы уже могут определить способ формирования фонда капремонта. Потому что за 4 месяца до 3-летия нового дома, собственников попросят сделать выбор в пользу специального счета или счета регионального оператора.
ИСТОЧНИК KP.RU