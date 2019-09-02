После взрыва газового оборудования двух уроженцев Дагестана увезли в тяжелом состоянии
Взрыв газового оборудования в автомобиле привел к госпитализации двух человек, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.
- ЧП произошло в селении Совхоз имени Герейханова Сулейман-Стальского района на территории частного дома. Газовое оборудование взорвалось на грузовом автомобиле. Два человека госпитализированы в Центральную районную больницу, - уверяет представитель ведомства.
Сейчас решается вопрос о транспортировки пострадавших в Республиканскую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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