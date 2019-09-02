Год назад ушел из больницы и пропал: на Ставрополье ищут мужчину

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-02T15:56:11+03:00

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48-летний Юрий Майоров без вести пропал в Кочубеевском районе. 20 декабря прошлого года мужчина лечился в больнице в поселке Тоннельном, откуда самостоятельно ушел. С тех пор о нем ничего неизвестно.

На вид мужчине около 50 лет, он худой, высокий, с тонкими губами, светлыми глазами, короткими светлыми волосами. Был одет в зеленые штаны, светлую рубашку и резиновые тапочки. Сообщить о Майорове следователи просят по телефону: 8(86550)3-91-35, или в полицию на номер 02, (102).

ИСТОЧНИК KP.RU