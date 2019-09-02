2019-09-02T17:04:08+03:00
Происшествия

93-летнюю старушку убила и сожгла жена внука в КБР

Чудовищное преступление расследуется
Евгения СОКОРЕВА
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В Урванском районе КБР расследуется жестокое убийство 93-летней женщины в ее же доме. Ночью 2 сентября уже на пепелище полицейские нашли обожженный труп и при осмотре нашли следы насильственной смерти, а с этим пропажу крупной суммы денег.

- В ходе мероприятий по отработке лиц, возможно причастных к совершению преступления, следователем была допрошена супруга внука пострадавшей, которая созналась, что с целью завладения 435 тысяч рублей, нанесла пожилой женщине множество ударов палкой по голове, после чего, чтобы скрыть следы, подожгла домовладение, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР республики. - Подозреваемая задержана, следствием инициирована процедура избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование дела по статье "убийство, совершенное из корыстных побуждений" продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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