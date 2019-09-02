Хотели разбогатеть: ставропольцы лишились денег на брокерских сделках

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-02T17:31:40+03:00

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Двое ставропольцев полезли в брокерские сделки, но потеряли деньги, нарвавшись на мошенников. 51-летний мужчина из поселка Змейка в Минераловодском округе позвонил по объявлению о предоставлении брокерских услуг. Собеседник убедил его перевести на счета больше 160 тыс рублей. 53-летний житель Ставрополя потратил 32 тыс рублей аналогичным образом.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, личности злоумышленников устанавливаются, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU