Хотели разбогатеть: ставропольцы лишились денег на брокерских сделках
Двое мужчин попали в лапы мошенников
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Двое ставропольцев полезли в брокерские сделки, но потеряли деньги, нарвавшись на мошенников. 51-летний мужчина из поселка Змейка в Минераловодском округе позвонил по объявлению о предоставлении брокерских услуг. Собеседник убедил его перевести на счета больше 160 тыс рублей. 53-летний житель Ставрополя потратил 32 тыс рублей аналогичным образом.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, личности злоумышленников устанавливаются, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU