Уроженцы Ингушетии поехали в Канны отстаивать Россию
Они выступили в традиционном гала-концерте
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В первый день большого концерта «Русская ночь», который проходит в Каннах, выступил прославленный коллектив из Ингушетии — ансамбль народного танца «Ингушетия».
Артисты из России представили особенности своей национальной культуры. Так, утонченные девушки в народных костюмах выходили с кувшинами, а мужчины танцевали. Всего было представлено 17 песенных и танцевальных номеров.
На этот раз на каннском фестивале представляли свои культурные богатства многие народы России. Каждый год Лазурный берег узнает что-то новое про народные традиции российских граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU