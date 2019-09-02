Уроженцы Ингушетии поехали в Канны отстаивать Россию

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-02T17:40:06+03:00

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В первый день большого концерта «Русская ночь», который проходит в Каннах, выступил прославленный коллектив из Ингушетии — ансамбль народного танца «Ингушетия».

Артисты из России представили особенности своей национальной культуры. Так, утонченные девушки в народных костюмах выходили с кувшинами, а мужчины танцевали. Всего было представлено 17 песенных и танцевальных номеров.

На этот раз на каннском фестивале представляли свои культурные богатства многие народы России. Каждый год Лазурный берег узнает что-то новое про народные традиции российских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU