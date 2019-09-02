У пьяной ставропольской автоледи 5 раз не получалось дунуть в алкотестер
Девушка ссылалась на слабую дыхалку и неопытность
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В Буденновском районе полицейские задержали пьяную женщину за рулем внедорожника. Она призналась инспекторам, что едет с праздника, где не отказалась от бокальчика.
Водитель согласилась дунуть в трубку алкотестера, но получилось у нее это только с 6 раза. Женщина ссылалась на нехватку воздуха и неопытность. А когда аппарат показал 0,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщина сильно удивилась.
Девушке грозит лишение прав и штраф, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU