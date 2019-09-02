2019-09-02T20:33:46+03:00
Происшествия

«Лидеры России» случайно нашли пропавшего 17-летнего туриста на Эльбрусе

Парень провёл ночь без сознания, но, к счастью, его нашли топовые управленцы
Андрей ЗОБОВ
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17-летнего парня нашли на вершине без сознания17-летнего парня нашли на вершине без сознанияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Альпинистская группа победителей конкурса управленцев «Лидеры России» во время восхождения на Эльбрус случайно спасла человека. На вершине горы они нашли 17-летнего парня, отбившегося от своей группы. Молодой человек был без сознания, однако внезапно появившиеся спасители привели его в чувство и связались со спасателями.

— Парень рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 и он из Череповца. Ученик 11-го класса! Отстал от группы, но всё же поднялся на вершину, где, вероятно, потерял сознание от разреженности воздуха и усталости. Мы спустили его на 600 метров, где уже ждали спасатели, — рассказывают члены альпгруппы «Лидеров России» в соцсетях.

Если бы не невероятная удача, история могла бы закончиться печально. Но в результате парень оказался цел. Медики оказали ему незначительную помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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