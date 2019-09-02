«Лидеры России» случайно нашли пропавшего 17-летнего туриста на Эльбрусе

СЕГОДНЯ 20:30 2019-09-02T20:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Альпинистская группа победителей конкурса управленцев «Лидеры России» во время восхождения на Эльбрус случайно спасла человека. На вершине горы они нашли 17-летнего парня, отбившегося от своей группы. Молодой человек был без сознания, однако внезапно появившиеся спасители привели его в чувство и связались со спасателями.

— Парень рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 и он из Череповца. Ученик 11-го класса! Отстал от группы, но всё же поднялся на вершину, где, вероятно, потерял сознание от разреженности воздуха и усталости. Мы спустили его на 600 метров, где уже ждали спасатели, — рассказывают члены альпгруппы «Лидеров России» в соцсетях.

Если бы не невероятная удача, история могла бы закончиться печально. Но в результате парень оказался цел. Медики оказали ему незначительную помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU