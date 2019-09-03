79 жилищных сертификатов выдано на Ставрополье в 2019 году
Большая часть из них предназначалась вынужденным переселенцам
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В 2019 году 155 млн рублей было выделено Ставрополью из федерального центра на дома вынужденным переселенцам. 71 семья уже получила жилищные сертификаты. 7 документов почти на 27 млн рублей получили участники ликвидации последствий радиационных аварий.
И 1 сертификат предназначался очереднику в категории «граждане, выезжавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
ИСТОЧНИК KP.RU