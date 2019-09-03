Чиновника в Ингушетии поймали на крупном мошенничестве с землей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-03T10:00:09+03:00

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Главу администрации села Мужичи в Сунженском районе Ингушетии поймали на мошенничестве в крупном размере. Согласно данным следователей, 12 лет назад мужчина присвоил себе муниципальные земли, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

В 2007 году глава села приписал себе четыре тысячи квадратных метров муниципальной земли. Для этого мужчина внес в похозяйственную книгу ложные данные о том, что на той земле он будет вести подсобное хозяйство.

Через 11 лет мужчина попытался официально завладеть участком, чья стоимость достигает отметки в 705 тысяч рублей. Против него открыли уголовное дело о мошенничестве. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU