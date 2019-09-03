Ставропольский убийца нашелся 18 лет спустя

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-03T10:13:11+03:00

Он пытался вести обычную жизнь в Воронежской области, забыв о трупе на приусадебном участке

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В Кочубеевском районе следователи завершили расследование убийства 18-летней давности.

В феврале 2001 года 41-летний житель села Заветного пьяным поссорился со своим 25-летним знакомым, который настойчиво просил у него автомобиль. Не долго думая, владелец авто вынес из дома охотничье ружье и выстрелил парню в голову. Тот умер на месте, а стрелок похоронил его на своем участке. Правда, сам жить после этого в доме не смог и скрылся. Спустя 18 лет обвиняемого нашли в Воронежской области.

Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU