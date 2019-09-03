Таракана на булочке в магазине сняли в Ставрополе на видео

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-03T10:47:54+03:00

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В Ставрополе сняли видео из супермаркета на Карла Маркса, в котором по продуктам ползают тараканы.

Самое живучее насекомое в мире облюбовало булочку. Кадры поразили жителей города. Хотя не все оказались так категоричным. «Победа 26» приводит комментарий философски настроенного пользователя: «Булочки от этого не стали менее вкусные».

Таракан в магазине Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU