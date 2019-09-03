Видео: Пьяный водитель из Дагестана сбежал от полицейских, оставив им все свои документы
В дагестанском городе Избербаше случился необычный инцидент. Пьяный водитель решил поспорить с сотрудником ДПС, который его остановил, о том, почему у него красные зрачки.
- Глаза у тебя красные!
- Я тебе говорю, глаза болеют... болеют... болят, - огрызнулся недовольный водитель.
Тогда полицейский предложил ему решение — поехать в больницу, около которой была бы аптека, чтобы тот купил капли. Это заставило мужчину замолчать и задуматься. За десять секунд никто не проронил ни слова, пока сотрудник ДПС не спросил, слышат ли его. Мужчина молча думал. Пока надежда отстоять себя не мелькнула перед ним.
- Припаркуй машину, пожалуйста, направо, - сказал сотрудник ДПС. И через пару секунд ему ответили, как и раньше, разъяренно:
- Че я должен ее припарковывать, я не пойму, а?!
"Глаза болеют... болеют... болят": разговор пьяного водителя с сотрудником ДПС в Дагестане.
Тогда пьяный водитель вспомнил, что он проходил тест позавчера. Что он может его привезти из дома, дайте только съездить. Но полицейские неотступно хотели свежих данных.
- Несмотря на настоятельные требования сотрудников проехать на медицинское освидетельствование, водитель упорно отказывается, ссылаясь на недуг. Затем срывается с места и пытается скрыться, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.
И это ему почти получается. Сотрудники ДПС нашли машину мужчины, но не его самого. Беда хитрого водителя в том, что он оставил все документы в машине.
- Личность водителя установлена и принимаются меры к его задержанию. Его поступок объясняется тем, что по его глубочайшему заблуждению, бросив машину и скрывшись, он выиграл время - в течение некоторого времени он придет в адекватное состояние, но вещества, его вызвавшие, выводятся из организма довольно долго, - заключил пресс-секретарь ведомства.
"Глаза прошли": задержание водителя в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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