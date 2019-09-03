2019-09-03T11:27:18+03:00
Происшествия

Видео: Пьяный водитель из Дагестана сбежал от полицейских, оставив им все свои документы

Молодой человек долго пытался доказать, что глаза красные, потому что «болеют»
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские, как только водитель умчался, начали погоню, но она продлилась недолго. Фото: МВД по ДагестануПолицейские, как только водитель умчался, начали погоню, но она продлилась недолго. Фото: МВД по Дагестану
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В дагестанском городе Избербаше случился необычный инцидент. Пьяный водитель решил поспорить с сотрудником ДПС, который его остановил, о том, почему у него красные зрачки.

- Глаза у тебя красные!

- Я тебе говорю, глаза болеют... болеют... болят, - огрызнулся недовольный водитель.

Тогда полицейский предложил ему решение — поехать в больницу, около которой была бы аптека, чтобы тот купил капли. Это заставило мужчину замолчать и задуматься. За десять секунд никто не проронил ни слова, пока сотрудник ДПС не спросил, слышат ли его. Мужчина молча думал. Пока надежда отстоять себя не мелькнула перед ним.

- Припаркуй машину, пожалуйста, направо, - сказал сотрудник ДПС. И через пару секунд ему ответили, как и раньше, разъяренно:

- Че я должен ее припарковывать, я не пойму, а?!

"Глаза болеют... болеют... болят": разговор пьяного водителя с сотрудником ДПС в Дагестане.

Тогда пьяный водитель вспомнил, что он проходил тест позавчера. Что он может его привезти из дома, дайте только съездить. Но полицейские неотступно хотели свежих данных.

- Несмотря на настоятельные требования сотрудников проехать на медицинское освидетельствование, водитель упорно отказывается, ссылаясь на недуг. Затем срывается с места и пытается скрыться, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

И это ему почти получается. Сотрудники ДПС нашли машину мужчины, но не его самого. Беда хитрого водителя в том, что он оставил все документы в машине.

- Личность водителя установлена и принимаются меры к его задержанию. Его поступок объясняется тем, что по его глубочайшему заблуждению, бросив машину и скрывшись, он выиграл время - в течение некоторого времени он придет в адекватное состояние, но вещества, его вызвавшие, выводятся из организма довольно долго, - заключил пресс-секретарь ведомства.

"Глаза прошли": задержание водителя в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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