Отхлестал стюардессу за просьбу не курить: дебошира сняли с рейса «Ростов — Владикавказ»
Дебошир устроил драку с персоналом на борту самолёта «Ростов — Владикавказ» после вежливой просьбы стюардессы не курить в салоне. Женщина получила несколько увесистых оплеух, а нарушителя по прилёту ждала транспортная полиция.
Резонансный инцидент произошёл на борту лайнера компании «Азимут».
— Мы получили сообщение о том, что к борту воздушного судна, прилетевшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ требуется наряд транспортной полиции. Прибывшим на место правоохранителям командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров совершил противоправные действия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Нарушителя сняли с рейса, составили протокол. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»