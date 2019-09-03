Отхлестал стюардессу за просьбу не курить: дебошира сняли с рейса «Ростов — Владикавказ»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:58:07+03:00

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Дебошир устроил драку с персоналом на борту самолёта «Ростов — Владикавказ» после вежливой просьбы стюардессы не курить в салоне. Женщина получила несколько увесистых оплеух, а нарушителя по прилёту ждала транспортная полиция.

Резонансный инцидент произошёл на борту лайнера компании «Азимут».

— Мы получили сообщение о том, что к борту воздушного судна, прилетевшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ требуется наряд транспортной полиции. Прибывшим на место правоохранителям командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров совершил противоправные действия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Нарушителя сняли с рейса, составили протокол. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU