Третью очередь солнечной электростанции запустили на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-03T11:33:12+03:00

В полную силу она заработает в середине 2020 года

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Третья очередь первой в Ставропольском крае солнечной электростанции мощностью 12,5 мегаватт заработала 1 сентября. Она способна выработать за год 16,5 мегаватт-часов с помощью 44, 8 тыс панелей.

Всего предстоит наладить работу 7 очередей электростанции. Следующая станция будет такой же мощности как и третья. Дальше введут объекты на 25, 10 и 15 мегаватт. К середине 2020 года Старомареьвская солнечная электростанция начнет работать в полную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU