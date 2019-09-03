Третью очередь солнечной электростанции запустили на Ставрополье
В полную силу она заработает в середине 2020 года
Изменить размер текста:
Третья очередь первой в Ставропольском крае солнечной электростанции мощностью 12,5 мегаватт заработала 1 сентября. Она способна выработать за год 16,5 мегаватт-часов с помощью 44, 8 тыс панелей.
Всего предстоит наладить работу 7 очередей электростанции. Следующая станция будет такой же мощности как и третья. Дальше введут объекты на 25, 10 и 15 мегаватт. К середине 2020 года Старомареьвская солнечная электростанция начнет работать в полную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU