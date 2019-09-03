Мужчину с татуировкой льва ищут на Ставрополье
Год назад он вышел из дома «при полном параде» и пропал
Фото: ГУ МВД РФ по СК
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В Минераловодском округе ищут 30-летнего Александра Цапурина, который год назад ушел из дома и до сих пор не дал о себе знать. Мужчина среднего роста, плотного телосложения, с русыми короткими волосами, серо-зелеными глазами и прямым носом. Передние зубы поражены кариесом. На левом плече у разыскиваемого большая татуировка с рычащим львом.
В день исчезновения он был одет в белую рубашку, классические черные брюки и черные туфли. Сообщить любую информацию о Цапурине можно по телефонам: 8(87922) 4-28-60, 4-29-31, 6-85-3, 15-72-22 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU