Мужчину с татуировкой льва ищут на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-03T14:11:24+03:00

Год назад он вышел из дома «при полном параде» и пропал

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В Минераловодском округе ищут 30-летнего Александра Цапурина, который год назад ушел из дома и до сих пор не дал о себе знать. Мужчина среднего роста, плотного телосложения, с русыми короткими волосами, серо-зелеными глазами и прямым носом. Передние зубы поражены кариесом. На левом плече у разыскиваемого большая татуировка с рычащим львом.

В день исчезновения он был одет в белую рубашку, классические черные брюки и черные туфли. Сообщить любую информацию о Цапурине можно по телефонам: 8(87922) 4-28-60, 4-29-31, 6-85-3, 15-72-22 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU