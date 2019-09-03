66-летняя ставропольчанка обчистила дачу мертвой соседки

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-03T14:44:07+03:00

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В Ставрополе владелицу дачи обокрали. В домике кто-то сломал дверь и вынес имущество, в том числе стиральную машину.

Оказалось, что к преступлению причастна 66-летняя соседка. В отделении она призналась, что рядом с ней раньше жила ее знакомая, которая недавно умерла. Соседка хотела забрать некоторые из ее вещей, но родственница не разрешила. Злоумышленницу это не остановило. Она попросила своего квартиранта, который ни о чем не подозревал, помочь с кражей.

В доме у пенсионерки похищенное и обнаружили. Возбуждено уголовное дело, сообщили у ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU