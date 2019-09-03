100-килограммовая девушка выпала из общежития в Ставрополе
Работникам "Скорой" понадобилась помощь спасателей, чтобы погрузить в карету 100-килограммовую девушку, упавшую из окна в Ставрополе.
28-летняя девушка сорвалась со 2-го этажа общежития «Красный металлист» на Литейном проезде и «приземлилась довольно благополучно», отметили в пресс-службе ПАСС СК. Ей удалось не задеть бетонное ограждение и избежать тяжелых травм.
К прибытию спасателей на месте находились медики, муж пострадавшей и соседка. Они обеспокоенно следили за дальнейшим развитием событий. Пострадавшая получила перелом ноги в районе пятки и жаловалась на боли в позвоночнике. Поэтому она лежала на земле и не могла двинуться с места.
– Поскольку девушка весила более 100 килограммов, мы совместно с медиками подняли пострадавшую и погрузили её на носилки, – рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Михаил Писаков.
Почему произошло падение, предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU