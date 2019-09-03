2019-09-03T16:57:35+03:00
Происшествия

100-килограммовая девушка выпала из общежития в Ставрополе

Ее обеспокоенный муж следил за тем, как жену грузят на носилки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Работникам "Скорой" понадобилась помощь спасателей, чтобы погрузить в карету 100-килограммовую девушку, упавшую из окна в Ставрополе.

28-летняя девушка сорвалась со 2-го этажа общежития «Красный металлист» на Литейном проезде и «приземлилась довольно благополучно», отметили в пресс-службе ПАСС СК. Ей удалось не задеть бетонное ограждение и избежать тяжелых травм.

К прибытию спасателей на месте находились медики, муж пострадавшей и соседка. Они обеспокоенно следили за дальнейшим развитием событий. Пострадавшая получила перелом ноги в районе пятки и жаловалась на боли в позвоночнике. Поэтому она лежала на земле и не могла двинуться с места.

– Поскольку девушка весила более 100 килограммов, мы совместно с медиками подняли пострадавшую и погрузили её на носилки, – рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Михаил Писаков.

Почему произошло падение, предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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