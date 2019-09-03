Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 найдены
Летчиков разбившегося штурмовика видели неподалеку от села Чернолесское
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Обнаружены пилоты упавшего на Ставрополье штурмовика СУ-25. «Интерфакс» сообщает об этом со ссылкой на администрацию Советского городского округа. О состоянии найденных пилотов разбившегося штурмовика СУ-25 официальных подробностей нет. Но момент их падения видели работники сельхозпредприятия села Чернолесское. Они же и заявили о том, что поиски закончены.
Телеграмм-канал Baza заявляет о гибели обоих пилотов.
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ИСТОЧНИК KP.RU