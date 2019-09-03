Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 найдены

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-03T17:46:55+03:00

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Обнаружены пилоты упавшего на Ставрополье штурмовика СУ-25. «Интерфакс» сообщает об этом со ссылкой на администрацию Советского городского округа. О состоянии найденных пилотов разбившегося штурмовика СУ-25 официальных подробностей нет. Но момент их падения видели работники сельхозпредприятия села Чернолесское. Они же и заявили о том, что поиски закончены.

Телеграмм-канал Baza заявляет о гибели обоих пилотов.

Все о самолете СУ-25 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU