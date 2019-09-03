2019-09-03T17:53:02+03:00
Происшествия

Уроженца Дагестана осудили на 11 лет за видео с присягой террористам

Ролик он отослал своему неизвестному собеседнику
Антон ШАПОВАЛОВ
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Уроженец Дагестана Саид Маматханов получил от Северо-Кавказского окружного суда 11 лет тюрьмы. Молодой человек присягнул запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как уверено следствие, 31 января, будучи в Ставропольском крае, Маматханов записал свою присягу террористам и отослал ролик неизвестному человеку в социальных сетях. Тот должен был передать его видеообращение главе террористов.

- В соответствии с приговором суда, Маматханов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, - сказано в сообщении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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