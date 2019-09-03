"Крик о помощи!": в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки
На улице Нальчика жители давно знают скитающуюся по дворам дворняжку, с недавних пор уже беременную. Состояние собаки ужасает: тощая, заеденная паразитами. В поисках съестного она кротко шарится вблизи жилых домов, точно надеется, что кто-то да заметит ее и поможет. Это произошло.
В Instagram на странице местного приюта "4 лапы" волонтеры бросили клич о помощи:
- Крик о помощи! Мамка с щенками погибает! Не проходите мимо! Купим ей лекарства!
В комментариях общественники уже отписались о поступлении денег от неравнодушных. Местные распространяют новость о собаке у себя в аккаунтах и верят, что на свет появятся здоровые малыши.
"Крик о помощи!" : в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU