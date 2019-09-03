В Северной Осетии почтили память погибших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-03T19:32:40+03:00

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Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров почтили память погибших в террористическом акте 2004 года в Беслане.

В мероприятиях, посвященных 15-ой годовщине трагедии, приняли участие и члены республиканского правительства, депутаты Парламента РСО-Алания, руководство муниципальных образований, представители духовенства, общественных организаций и многие другие.

Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провёл Божественную литургию в разрушенном спортзале 1-й бесланской школы. В 13:05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13:20 начался Крестный ход - люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса «Город ангелов».

Под отсчет метронома над кладбищем прозвучали имена тех, кто 15 лет назад пал от рук террористов. Школьники Беслана выпустили в небо белые шары по количеству жертв террористического акта. Участники траурных мероприятий возложили цветы к «Древу скорби» и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников.

Вечером в спортзале школы пройдёт заупокойная служба. Также в небо в «Городе ангелов» запустят светящиеся бумажные фонари, этим завершится трехдневная вахта памяти по погибшим 1-3 сентября 2004 года.

Напомним, в результате теракта в Беслане погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Потери понесли и бойцы спецподразделений: было убито 10 человек, 23 получили ранения, погибли 2 сотрудника центроспаса МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU