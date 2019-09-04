Застрелился из отцовского ружья: в больнице Пятигорска умер мальчик
Следователи начали проверку
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14-летний мальчик умер в больнице Пятигорска ночью 2 сентября. Он был госпитализирован с травматическим ранением, после того как во дворе дома в поселке Пятигорском выстрелил себе в голову из отцовского пневматического ружья.
- Идет доследственная проверка, сообщили КП- Северный Кавказ в пресс-службе следственного комитета края. Специалисты изъяли ружье, восстанавливается вся картина события. После этого будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU