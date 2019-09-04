27 тысяч квартир проверили в Ставрополе газовики

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-04T12:14:59+03:00

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В Ставрополе проверку газового оборудования провели больше чем в 27 тыс квартир. Владельцы получили 637 предписаний по устранению нарушений. В 7 квартирах пришлось перекрыть газ за самовольные работы с оборудование. К концу лета только 20 собственников проявили сознательность, остальные пока ничего не сделали с нарушениями.

В основном нарушения касались неправильного расположения газовых колонок. Вся информация передана в управление СК по строительному и жилищному надзору.

ИСТОЧНИК KP.RU