«О, да! Еда!»: в Ессентуках соберутся чревоугодники

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-04T10:48:57+03:00

На городском озере будут готовить лучшие кулинары

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7 сентября в 13:00 к городскому озеру в Ессентуках приглашаются гости фестиваля «О, да! Еда!». Кулинары прибудут из разных регионов страны. В программе гастрофестиваля: вечеринка-пикник, мастер-классы, музыка, арт-базар. На первом кулинарном уроке желающие получат знания о готовке мучкалицы.

Тем же днем к вечеру гости смогут насладиться зрелищным открытием фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России».

ИСТОЧНИК KP.RU