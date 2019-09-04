2019-09-04T10:48:57+03:00
Общество

«О, да! Еда!»: в Ессентуках соберутся чревоугодники

На городском озере будут готовить лучшие кулинары
Полина ШАПОШНИКОВА
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7 сентября в 13:00 к городскому озеру в Ессентуках приглашаются гости фестиваля «О, да! Еда!». Кулинары прибудут из разных регионов страны. В программе гастрофестиваля: вечеринка-пикник, мастер-классы, музыка, арт-базар. На первом кулинарном уроке желающие получат знания о готовке мучкалицы.

Тем же днем к вечеру гости смогут насладиться зрелищным открытием фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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