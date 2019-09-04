«О, да! Еда!»: в Ессентуках соберутся чревоугодники
На городском озере будут готовить лучшие кулинары
Изменить размер текста:
7 сентября в 13:00 к городскому озеру в Ессентуках приглашаются гости фестиваля «О, да! Еда!». Кулинары прибудут из разных регионов страны. В программе гастрофестиваля: вечеринка-пикник, мастер-классы, музыка, арт-базар. На первом кулинарном уроке желающие получат знания о готовке мучкалицы.
Тем же днем к вечеру гости смогут насладиться зрелищным открытием фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России».
ИСТОЧНИК KP.RU