На Ставрополье готовятся к холодам

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-04T10:57:27+03:00

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В минЖКХ края заявили о 85-процентной готовности коммунальных объектов на Ставрополье к холодам. Прошли проверку 788 котельных из 876 и 90% теплосетей. Проведены работы на очистных сооружениях водопровода и канализации.

Сейчас специальные комиссии занимаются проверкой качества готовности многоэтажек к отопительному сезону. До середины сентября обязаны получить паспорта готовности все дома и социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU