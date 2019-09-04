2019-09-04T10:57:27+03:00
Недвижимость

На Ставрополье готовятся к холодам

Проверяется исправность коммунального оборудования
Полина ШАПОШНИКОВА
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В минЖКХ края заявили о 85-процентной готовности коммунальных объектов на Ставрополье к холодам. Прошли проверку 788 котельных из 876 и 90% теплосетей. Проведены работы на очистных сооружениях водопровода и канализации.

Сейчас специальные комиссии занимаются проверкой качества готовности многоэтажек к отопительному сезону. До середины сентября обязаны получить паспорта готовности все дома и социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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