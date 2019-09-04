В Ставрополе внедорожник на «зебре» сбил женщин и ребенка
Все трое получили травмы головы
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В Ставрополе 3 сентября водитель на внедорожнике сбил двух женщин и ребенка на «зебре». Водитель на «Тойота Ланд Крузер» ехал по проспекту Карла Маркса. Он не пропустил 59-летнюю и 38-летнюю женщин с 4-летней девочкой на нерегулируемом пешеходном переходе. Все трое получили травмы головы. Машиной управлял 56-летний местный житель. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU