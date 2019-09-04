2019-09-04T12:05:55+03:00
Происшествия

Директор винзавода спрятала последние миллионы от налоговой и поплатилась

Женщина пыталась спасти деньги на продолжение бизнеса, но попала под статью
Андрей ЗОБОВ
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За попытку сохранить бизнес директор рискует потерять свободуЗа попытку сохранить бизнес директор рискует потерять свободуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Директор винзавода в Карачаево-Черкесии спрятала от налоговой последние деньги, чтобы спасти бизнес, но попала под уголовку. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предприятие «Марс-Алко» крупно задолжало по налогам. Дела у фирмы шли скверно, а из-за долга государству оно оказалось на волоске от банкротства. Спасая бизнес, директор решила скрыть от налоговиков 3,5 миллиона рублей.

Но трюк провалился. Инспекторы узнали о спрятанных активах и возбудили уголовное дело. Бизнес-леди стала подозреваемой — ей грозит до 7 лет колонии. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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