Директор винзавода спрятала последние миллионы от налоговой и поплатилась

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-04T12:05:55+03:00

Женщина пыталась спасти деньги на продолжение бизнеса, но попала под статью

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Директор винзавода в Карачаево-Черкесии спрятала от налоговой последние деньги, чтобы спасти бизнес, но попала под уголовку. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предприятие «Марс-Алко» крупно задолжало по налогам. Дела у фирмы шли скверно, а из-за долга государству оно оказалось на волоске от банкротства. Спасая бизнес, директор решила скрыть от налоговиков 3,5 миллиона рублей.

Но трюк провалился. Инспекторы узнали о спрятанных активах и возбудили уголовное дело. Бизнес-леди стала подозреваемой — ей грозит до 7 лет колонии. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU